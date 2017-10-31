Entenda os efeitos do recuo da taxa de desemprego

Os dados divulgados nesta terça-feira (31) pelo IBGE, mostrando mais uma queda na taxa desemprego, chama a atenção no mercado. A taxa de desemprego ficou em 12,4% no terceiro trimestre, encerrado em setembro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Mensal. Em agosto, o indicador havia ficado em 12,6%. Ao todo, são 13 milhões de desempregados. Assim como tem ocorrido em meses anteriores, a melhora do mercado de trabalho no terceiro trimestre foi puxada pelo setor informal. Mas, afinal, quais são os efeitos práticos do recuo da taxa de desemprego? De que forma esse recuo será sentido pela população? Nesta edição do CBN Cotidiano, o presidente do Corecon-ES (Conselho Regional de Economia do Espírito Santo), Victor Nunes Toscano, detalha o assunto. Confira!