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Rio, não... ES 40ºC!

Entenda os efeitos da onda de calor no corpo

Em algumas cidades capixabas, os termômetros podem chegar aos 39°C mas a sensação térmica pode passar dos 40°C

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 12:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 set 2023 às 12:19
Temperatura, sensação térmica, calor
Temperatura, sensação térmica, calor Crédito: Pixabay-geralt
Com a chegada de uma nova onda de calor no litoral brasileiro, a previsão é de que os termômetros do Espírito Santo marquem até 39ºC no final de semana, a depender da região. Mas, segundo os institutos e empresas de meteorologia, a sensação térmica pode passar dos 40ºC.
Além de provocar mudanças no tempo, o calor intenso também acaba afetando o corpo. Diante do calorão, cuidados básicos como uma boa hidratação se fazem ainda mais necessários para prevenir tonteiras, dores de cabeça e até desmaios. Em entrevista à CBN Vitória, a médica da família e comunidade Camila Vescovi explica quais os sintomas de calor excessivo no corpo e como deve ser feita a prevenção. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Camila Vescovi - 23-09-23.mp3

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