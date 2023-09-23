Entenda os efeitos da onda de calor no corpo

Com a chegada de uma nova onda de calor no litoral brasileiro, a previsão é de que os termômetros do Espírito Santo marquem até 39ºC no final de semana, a depender da região. Mas, segundo os institutos e empresas de meteorologia, a sensação térmica pode passar dos 40ºC .

Além de provocar mudanças no tempo, o calor intenso também acaba afetando o corpo. Diante do calorão, cuidados básicos como uma boa hidratação se fazem ainda mais necessários para prevenir tonteiras, dores de cabeça e até desmaios. Em entrevista à CBN Vitória, a médica da família e comunidade Camila Vescovi explica quais os sintomas de calor excessivo no corpo e como deve ser feita a prevenção. Ouça a conversa completa!