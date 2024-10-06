Entenda os desafios dos eleitos nas áreas de Educação, Tecnologia, Saúde e Meio Ambiente

MEU FILHO NA ESCOLA
O papel dos municípios na educação básica
O papel dos municípios na educação básica
- Educação é um tópico indispensável nos planos de governo dos futuros prefeitos. De acordo com a Constituição Brasileira, as prefeituras devem destinar pelo menos 25% da arrecadação a essa pasta. Em âmbito municipal, são as medidas voltadas para capacitar centros de educação infantil e escolas de ensino fundamental que garantem o acesso a uma educação de base de qualidade. Nesta edição especial de "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos fala do papel dos municípios na garantia de educação básica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - Juliana Santos - 06-10-24.mp3
CBN E A TECNOLOGIA
Como o uso da tecnologia pode ajudar a desenvolver as cidades?
Como o uso da tecnologia pode ajudar a desenvolver as cidades?
- Mais conectividade, semáforos inteligentes, energia sustentável, melhor infraestrutura. São vários os benefícios que a tecnologia pode trazer para as cidades, melhorando a qualidade de vida e facilitando a gestão. Em uma edição especial de "CBN e a Tecnologia", neste domingo de eleições, o comentarista Gilberto Sudré fala como a tecnologia pode ser tornar uma aliada no desenvolvimento dos municípios. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 06-10-24.mp3
CONSULTÓRIO CBN
Os desafios da saúde pública nas cidades capixabas
Os desafios da saúde pública nas cidades capixabas
- Demora para atendimento, falta de leitos e medicamentos e dificuldade para agendamento de consultas são algumas das queixas mais comuns entre os cidadãos quando o assunto é saúde. Além dessas questões, os desafios de centros urbanos acabam refletindo na oferta do serviço de saúde nos municípios brasileiros. Para analisar quais os pontos de atenção da saúde pública no Espírito Santo, o comentarista Henrique Bonaldi participa de uma edição especial do quadro "Consultório CBN". Ouça a conversa completa!
Consultorio CBN - Henrique Bonaldi - 06-10-24.mp3
CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Eventos climáticos extremos: a relação entre as cidades e a natureza
Eventos climáticos extremos: a relação entre as cidades e a natureza
- Nesta edição especial de "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo encerra o programa especial do domingo de eleições com um assunto cada vez mais comum: os impactos dos eventos climáticos extremos nas cidades. Mais do que vias públicas limpas e áreas verdes para a população, os governantes devem se preocupar com as mudanças climáticas e as consequências nos municípios. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustabenlidade - Marco Bravo - 06-10-24.mp3