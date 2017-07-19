Entenda o voto distrital que deve ser incluído na reforma política

O “Distritão”, alternativa para o sistema eleitoral sugerida por Deputados do PMDB, PSDB e de ao menos outros oito partidos, está prestes a ser inserida na reforma política. Desta forma, são eleitos para o Legislativo apenas os candidatos mais bem votados em cada Estado. O sistema atual, chamado de proporcional, não garante a eleição de quem tem mais votos. É alegado que o interesse de assegurar a própria reeleição e, por consequência, manter o foro privilegiado, como os principais motivos para que o sistema seja adotado. Em meio a polêmicas, o advogado e professor de Direito Constitucional, Cláudio Colnago, analisa o caso. Confira!