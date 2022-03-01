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Saúde

Entenda o risco de trombose em viagens longas

A trombose é a obstrução dos vasos sanguíneos e é provocada pelos "trombos", que são coágulos sanguíneos. Ao entupir veias e artérias que alimentam o coração e o cérebro, por exemplo, a patologia pode causar infarto e AVC.

Publicado em 01 de Março de 2022 às 12:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 mar 2022 às 12:25
Coração, infarto, cardiologia, cardiovascular
O assunto é a saúde do coração Crédito: Freepik
A morte da brasileira Maria de Lourdes Araújo dos Santos, de 75 anos, em um voo que seguia de São Paulo a Paris, na França, chamou atenção para os riscos de se desenvolver uma trombose em longas viagens. A dona de casa morava no Espirito Santo e encontraria os cinco filhos que residem na capital francesa quando passou mal no voo LA702, da companhia aérea Latam. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Em entrevista à CBN Vitória, o angiologista e cirurgião vascular Leonardo Lessa Arantes, presidente da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), explica o risco de trombose em viagens longas. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Leonardo Lessa Arantes - 01-03-22

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