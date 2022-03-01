Entenda o risco de trombose em viagens longas

A morte da brasileira Maria de Lourdes Araújo dos Santos, de 75 anos, em um voo que seguia de São Paulo a Paris, na França, chamou atenção para os riscos de se desenvolver uma trombose em longas viagens. A dona de casa morava no Espirito Santo e encontraria os cinco filhos que residem na capital francesa quando passou mal no voo LA702, da companhia aérea Latam. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Em entrevista à CBN Vitória, o angiologista e cirurgião vascular Leonardo Lessa Arantes, presidente da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), explica o risco de trombose em viagens longas. Acompanhe!