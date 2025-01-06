Entenda o que tem causado mudanças rápidas de temperatura no ES

Faz calor, faz frio, faz calor, faz frio... Essa é a realidade climática sentida na pele do capixaba nos últimos dias! Com a chegada do verão, chegaram tempo as mudanças na condição de vento, o que acaba fazendo com que o tempo alterne entre abafado e nublado.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Ivaniel Maia explica que são as mudanças nas condições do vento Sul que resultam nessa mudança rápida de tempo. Isso porque o vento Sul entra no continente a cada cinco dias, influenciando no mormaço e no calor, principalmente no litoral e na região Sul do Espírito Santo. "Essas frentes têm passado muito mais pelo Oceano, criando essa mudança rápida nas condições de vento. Isso dá uma quebrada no calor", explica.
Entrevista Mário Bonella - Ivaniel Maia - 06-01-24