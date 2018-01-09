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Entenda o que queda de preços do IGP-DI influencia na sua vida

De forma prática, como ele impacta nas contas dos brasileiros?

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 17:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 jan 2018 às 17:45
O início de ano é marcado por divulgações de dados na área da economia. O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) fechou 2017 com uma deflação (queda de preços) de 0,42%. No ano anterior, o indicador, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), havia acumulado inflação de 7,18%.
Já o indicador de tendência de emprego da FGV atingiu o maior nível desde 2008 e já demonstra o otimismo em relação a recuperação da atividade econômica no país. Mas, afinal, como esses índices refletem sobre o bolso do consumidor? De forma prática, como ele impacta nas contas dos brasileiros? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o economista Eduardo Araújo detalha o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Eduardo Araújo - 09-01-18.mp3

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