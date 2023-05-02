Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Política

Entenda o que prevê o Projeto de Lei das Fake News

O projeto prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mai 2023 às 11:13
Fake news
Fake news Crédito: Pixabay
O Projeto de Lei das Fake News deve ser votado nesta terça-feira (02) na Câmara dos Deputados. O PL cria regras para criminalizar a divulgação de conteúdo falso e responsabilizar as redes por irregularidades cometidas em seus ambientes virtuais. A proposta obriga, por exemplo, as plataformas a constantemente identificarem, analisarem e prestarem contas dos riscos que seus algoritmos e serviços podem gerar. No último dia 25 de abril, a Câmara aprovou um pedido de urgência para o projeto, permitindo que a matéria seja votada diretamente no plenário da casa, sem a necessidade de passar por comissões. O PL prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Em entrevista à CBN Vitória,  José Antonio Martinuzzo, Doutor em Comunicação e Pós-Doutor em Mídia e Cotidiano, avalia que a necessidade de aprovação desta proposta é crucial e urgente. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - José Antonio Martinuzzo - 02-05-23.mp3
As plataformas se opõem à ideia. Entidades como Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), Aner (Associação Nacional de Editores de Revistas) e ANJ (Associação Nacional de Jornais), que reúnem os principais veículos de mídia, defendem o PL. Em entrevista nesta terça-feira (02) o deputado federal Helder Salomão (PT/ES), também defendeu a necessidade de aprovação de um projeto que criminalize a desinformação e o discurso de ódio. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Helder Salomão - 02-05-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

teste de duplicata
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados