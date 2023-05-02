Entenda o que prevê o Projeto de Lei das Fake News

O Projeto de Lei das Fake News deve ser votado nesta terça-feira (02) na Câmara dos Deputados. O PL cria regras para criminalizar a divulgação de conteúdo falso e responsabilizar as redes por irregularidades cometidas em seus ambientes virtuais. A proposta obriga, por exemplo, as plataformas a constantemente identificarem, analisarem e prestarem contas dos riscos que seus algoritmos e serviços podem gerar. No último dia 25 de abril, a Câmara aprovou um pedido de urgência para o projeto, permitindo que a matéria seja votada diretamente no plenário da casa, sem a necessidade de passar por comissões. O PL prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Em entrevista à CBN Vitória, José Antonio Martinuzzo, Doutor em Comunicação e Pós-Doutor em Mídia e Cotidiano, avalia que a necessidade de aprovação desta proposta é crucial e urgente.