Entenda o que prevê a proposta de fatiamento da Previdência

As discussões em torno da reforma da Previdência voltam a ganhar força com a aproximação da posse do novo governo. Mais recentemente, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que a reforma da Previdência tem grandes chances de ser aprovada em 2019 e acrescentou não ver “problema algum” se ela for fatiada, hipótese sugerida pelo governo eleito.

No início deste mês, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse que pretende apresentar ao Congresso Nacional uma proposta fatiada de reforma da Previdência Social. De acordo com Bolsonaro, o primeiro tema que deve ser apresentado ao parlamento é a proposta de definição de uma idade mínima para aposentadoria. O presidente eleito ressaltou que a vontade dele é manter a diferença de idade para aposentadoria entre homens e mulheres, porém, aumentando em dois anos a idade mínima de aposentadoria "para todo mundo".

Vale lembrar que, até o final de 2018, o trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição pode aproveitar as vantagens da fórmula 85/95, sem o desconto do fator previdenciário. Pela regra atual, da fórmula 85/95, a soma entre a idade e o tempo de contribuição no caso das mulheres deve ser de, pelo menos, 85 anos e, no caso dos homens, de 95 anos, para que o trabalhador ou trabalhadora tenha direito a aposentadoria com o benefício integral. A partir de 2019, essa soma exigida sobe um ponto para ambos, passando a ser de 86, para mulheres, e 96, para homens. Nesta edição do CBN Cotidiano o advogado especialista em direito previdenciário, Geraldo Benício, detalha o tema. Confira!