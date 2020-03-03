Entenda o que muda no seu contracheque com as novas alíquotas do INSS

As novas alíquotas de contribuição da Previdência Social pagas por trabalhadores da iniciativa privada e por servidores públicos já estão em vigor desde o último domingo (01). Essas mudanças foram estabelecidas pela Reforma da Previdência e seguem a mesma lógica de escalonamento do Imposto de Renda. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o advogado José Eugênio Modenesi Filho, especialista em Direito Previdenciário, explica como fazer esta conta. As novas alíquotas podem variar entre 7,5% a 14% para a iniciativa privada. Para quem contribui como servidor público federal, as alíquotas variam de 7,5% a 22%.