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PREVIDÊNCIA SOCIAL

Entenda o que muda no seu contracheque com as novas alíquotas do INSS

As novas alíquotas podem variar entre 7,5% a 14% para a iniciativa privada e entre 7,5% a 22% para quem contribui como servidor público federal

Publicado em 03 de Março de 2020 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mar 2020 às 11:30
 
 As novas alíquotas de contribuição da Previdência Social pagas por trabalhadores da iniciativa privada e por servidores públicos já estão em vigor desde o último domingo (01). Essas mudanças foram estabelecidas pela Reforma da Previdência e seguem a mesma lógica de escalonamento do Imposto de Renda. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o advogado José Eugênio Modenesi Filho, especialista em Direito Previdenciário, explica como fazer esta conta.  As novas alíquotas podem variar entre 7,5% a 14% para a iniciativa privada. Para quem contribui como servidor público federal, as alíquotas variam de 7,5% a 22%. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Eugênio Modenesi Filho - 03-03-20

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