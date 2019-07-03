Entenda o que muda com a ampliação do trabalho aos domingos e feriado

O governo federal ampliou de 72 para 78 o número de categorias autorizadas a funcionar aos domingos e feriados. A decisão impacta principalmente o comércio, que dependia de convenções coletivas e legislação municipal para colocar seus funcionários para trabalhar em domingos e feriados.

A norma deixou muitas pessoas confusas sobre o que pode mudar. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o advogado e especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer, explica o que muda na prática. A portaria foi assinada no fim do mês de junho, pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Com essas mudanças, os empregados terão direito a folgar em outro dia da semana, mantendo o que preveem a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).