Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Entenda o que muda com a ampliação do trabalho aos domingos e feriado
EMPREGO E RENDA

Entenda o que muda com a ampliação do trabalho aos domingos e feriado

Ouça as explicações do Advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jul 2019 às 11:09
O governo federal ampliou de 72 para 78 o número de categorias autorizadas a funcionar aos domingos e feriados. A decisão impacta principalmente o comércio, que dependia de convenções coletivas e legislação municipal para colocar seus funcionários para trabalhar em domingos e feriados.
A norma deixou muitas pessoas confusas sobre o que pode mudar. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o advogado e especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer, explica o que muda na prática. A portaria foi assinada no fim do mês de junho, pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Com essas mudanças, os empregados terão direito a folgar em outro dia da semana, mantendo o que preveem a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alberto Nemer - 03-07-19
AS CATEGORIAS INCLUÍDAS:
- Indústria de extração de óleos vegetais e indústria de biodiesel, excluídos os serviços de escritório;
- Indústria do vinho, do mosto de uva, dos vinagres e bebidas derivadas da uva e do vinho, excluídos os serviços de escritório;
- Comércio em geral;
- Estabelecimentos destinados ao turismo em geral;
- Serviço de manutenção aeroespacial;
- Indústria aeroespacial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Espanhol Pedri em ação no Kleber Andrade, em 2019, pelo Mundial Sub-17
Do Kleber Andrade para a Copa do Mundo: veja 10 jogadores que atuaram no ES
Caminhão tomba e deixa motorista ferido em João Neiva
Lotus Evija
Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados