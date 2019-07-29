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Entenda o que levou ao tremor de terra em Laranja da Terra

O abalo sísmico de 2.1 na Escala Richter, que foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) na última quarta-feira (24), pode ser sentido na cidade vizinha, Itaguaçu

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 18:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jul 2019 às 18:05
Um tremor de terra que atingiu o município de Laranja da Terra, no Noroeste do Estado, assustou os moradores na última quarta-feira. O abalo sísmico de 2.1 na Escala Richter, que foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), pode ser sentido na cidade vizinha, Itaguaçu. Segundo o professor George Sand Leão, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, apesar do sismo ter causado susto nos moradores, é de pequena magnitude e não causaria nenhum dano a população. Para dar mais detalhes sobre o fenômeno no Estado, confira a entrevista que o professor George Sand Leão concedeu ao programa CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - George Leão - 29-07-19.mp3

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