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Entenda o que leva o adolescente a se isolar no quarto

Segundo o psicólogo Patric Barbosa, a introspecção é comum nesta fase mas, de forma excessiva, pode ser um sinal de alerta

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 11:57

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

28 out 2023 às 11:57
adolescente isolado
adolescente isolado Crédito: eugene barmin
Quando a "temida" fase da adolescência chega, é comum que os jovens passem por diferentes transformações e comecem a construir a própria individualidade. Ao se relacionarem com o mundo, surgem diversas novas questões que podem levar a um distanciamento natural. O problema começa quando a introspecção e o sentimento de solidão começam a fazer parte da rotina e levam o jovem a se isolar excessivamente.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o psicólogo Patric Barbosa conta quais os sinais de alerta para o isolamento dos adolescentes e detalha a importância de uma rede de apoio durante este momento. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - JOSE CARLOS - PATRIC BARBOSA - 18.50s - 28-10-23.mp3

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