Entenda o que leva o adolescente a se isolar no quarto

Quando a "temida" fase da adolescência chega, é comum que os jovens passem por diferentes transformações e comecem a construir a própria individualidade. Ao se relacionarem com o mundo, surgem diversas novas questões que podem levar a um distanciamento natural. O problema começa quando a introspecção e o sentimento de solidão começam a fazer parte da rotina e levam o jovem a se isolar excessivamente.