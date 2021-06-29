Entenda o que é prevaricação, crime que envolve pedido no STF contra o governo Bolsonaro

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jorge Kajuru (Podemos-GO) e Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentaram, na última segunda-feira (28,) ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime que pede a investigação do presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de prevaricação. A relatora do caso será a ministra Rosa Weber. Mas afinal, o que é prevaricação? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Anderson Burke, presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB-ES, explica que "trata-se de um crime contra a administração pública, previsto no artigo 319 e é quando alguma autoridade pública deixa de fazer algo por algum interesse ou sentimento pessoal".