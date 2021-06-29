Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Entenda o que é prevaricação, crime que envolve pedido no STF contra o governo Bolsonaro
CPI da Pandemia

Entenda o que é prevaricação, crime que envolve pedido no STF contra o governo Bolsonaro

O entrevistado é o advogado criminalista Anderson Burke, professor de Direito Penal e presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB-ES

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:45
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF
Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jorge Kajuru (Podemos-GO) e Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentaram, na última segunda-feira (28,) ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime que pede a investigação do presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de prevaricação. A relatora do caso será a ministra Rosa Weber. Mas afinal, o que é prevaricação? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Anderson Burke, presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB-ES, explica que "trata-se de um crime contra a administração pública, previsto no artigo 319 e é quando alguma autoridade pública deixa de fazer algo por algum interesse ou sentimento pessoal".
Fabio Botacin entrevista Anderson Burke - 29/06/2021

Veja Também

Mudança na isenção do Imposto de Renda, taxação sobre dividendos: entenda o que deve mudar

Entenda o que é o Pix agendado, transação que já é alvo de golpistas, e como proteger suas operações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados