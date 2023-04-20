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Entenda o que é o TOC, transtorno vivido por Roberto Carlos

Quem explica é a neurocientista Cláudia Feitosa-Santana

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 abr 2023 às 11:17
Cérebro, mente, psiquiatria, sistema nervoso, neurologia
O assunto é TOC Crédito: Freepik
O Transtorno Obsessivo-Compulsivo, conhecido popularmente como TOC, pode se apresentar de diferentes formas nas pessoas. O cantor Roberto Carlos, por exemplo, já relatou em entrevistas que sofre do transtorno. O problema, segundo o Rei, teria se agravado com rituais de limpeza e higienização durante a pandemia da covid. Em entrevista à CBN Vitória, a neurocientista Cláudia Feitosa-Santana, autora do livro “Eu controlo como me sinto”, explica o funcionamento da mente e alerta que a condição pode afetar qualquer pessoa, causando intenso sofrimento se não for tratada. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Claudia Feitosa-Santana - 20-04-23.mp3

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