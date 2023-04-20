Entenda o que é o TOC, transtorno vivido por Roberto Carlos

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo, conhecido popularmente como TOC, pode se apresentar de diferentes formas nas pessoas. O cantor Roberto Carlos, por exemplo, já relatou em entrevistas que sofre do transtorno. O problema, segundo o Rei, teria se agravado com rituais de limpeza e higienização durante a pandemia da covid. Em entrevista à CBN Vitória, a neurocientista Cláudia Feitosa-Santana, autora do livro “Eu controlo como me sinto”, explica o funcionamento da mente e alerta que a condição pode afetar qualquer pessoa, causando intenso sofrimento se não for tratada.