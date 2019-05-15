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Entenda o que é o Tesouro Direto que paga vencimento recorde

Saiba como funciona o ativo que já reúne mais de 1 milhão de investidores

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mai 2019 às 11:32
O Tesouro Direto paga nesta quarta-feira (15) o maior vencimento de títulos públicos da história do programa, lançado em 2002 pelo governo federal: R$ 9 bilhões para aproximadamente 122 mil investidores pessoas físicas.
Em entrevista ao CBN Vitória, o economista Pedro Lang explica que os títulos do Tesouro que darão retorno aos investidores nesta semana foram colocados à venda em 2013. Dessa forma, as pessoas puderam fazer a compra até 2017. Mas, afinal, como funcionam os investimentos no Tesouro Direto. Atualmente mais de 1 milhão de investidores apostam neste ativo no país. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Lang - 15-05-19

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