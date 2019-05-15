Entenda o que é o Tesouro Direto que paga vencimento recorde

O Tesouro Direto paga nesta quarta-feira (15) o maior vencimento de títulos públicos da história do programa, lançado em 2002 pelo governo federal: R$ 9 bilhões para aproximadamente 122 mil investidores pessoas físicas.

Em entrevista ao CBN Vitória, o economista Pedro Lang explica que os títulos do Tesouro que darão retorno aos investidores nesta semana foram colocados à venda em 2013. Dessa forma, as pessoas puderam fazer a compra até 2017. Mas, afinal, como funcionam os investimentos no Tesouro Direto. Atualmente mais de 1 milhão de investidores apostam neste ativo no país.