Entenda o que é o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas

Vacinação em crianças Crédito: Pexels

Nesta semana, o presidente Lula sancionou a Lei que institui o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Com a aprovação, crianças e adolescentes que cursem a educação infantil e o ensino fundamental em escolas públicas ou em instituições que recebam recursos públicos serão vacinadas com vacinas de rotina e de campanha, como forma de elevar a cobertura vacinal da população. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Orlei Cardoso, explica o que é o Programa e quando começará no Estado. Ouça a conversa completa!

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DE ACORDO COM A LEI:

- Os estabelecimentos de ensino participantes do Programa deverão entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima, para informar a quantidade de alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental e agendar a data em que a equipe de vacinação irá à escola para vacinar as crianças

- É facultado à unidade de saúde e à escola acordar a realização de atividades educativas com a finalidade de sensibilizar a comunidade sobre a importância e a segurança das vacinas

- ART 2: A escola deverá comunicar aos pais ou responsáveis de todos os alunos e divulgar na comunidade as datas da visita das equipes de saúde com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, bem como orientar os alunos a levar o cartão de vacinação

- A unidade de saúde responsável pela vacinação também fará a divulgação das datas e dos horários em que haverá vacinação nas escolas

- A vacinação deverá ser realizada após o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e contemplar necessariamente vacinas de rotina e de campanhas

- ART 3: Poderão ser vacinados crianças e jovens não matriculados nas escolas participantes do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, bem como adultos da comunidade, a depender do excedente e da disponibilidade.