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NOVE QUESITOS

Entenda o que é avaliado na apuração do Carnaval de Vitória

Saiba quais os quesitos e os critérios de desempate

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 15:32

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

19 fev 2020 às 15:32
Harmonia, evolução, enredo, samba enredo, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira são os nove quesitos avaliados pelos jurados do Carnaval de Vitória 2020. Entenda o que é avaliado em cada um deles e quais os critérios para definir o desempate em caso de notas iguais. Quem explica é o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, em entrevista à CBN Vitória. Confira:
Entrevista - José Carlos - Edvaldo Teixeira - 5.51s - 19-02-20.mp3

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