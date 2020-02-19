Entenda o que é avaliado na apuração do Carnaval de Vitória

Harmonia, evolução, enredo, samba enredo, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira são os nove quesitos avaliados pelos jurados do Carnaval de Vitória 2020. Entenda o que é avaliado em cada um deles e quais os critérios para definir o desempate em caso de notas iguais. Quem explica é o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, em entrevista à CBN Vitória. Confira: