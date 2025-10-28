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Entrevista

Entenda o que é a proposta de rastreabilidade de "emendas Pix"

Ouça a conversa completa com a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim, doutora em Direito Público especializada em governança

Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 17:56

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 out 2025 às 17:56
Pix, pagamento, transferência
Pix, pagamento, transferência Crédito: Shutterstock
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios sigam o modelo federal de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares consolidado a partir de determinações da Corte. Caberá aos tribunais de contas e aos Ministérios Públicos estaduais a adoção de providências para assegurar que a execução das emendas, no âmbito dos entes federativos, siga esse parâmetro a partir do orçamento de 2026.
O STF realizou na quinta-feira (23) uma audiência de conciliação para discutir a transparência nas emendas parlamentares, especialmente as chamadas emendas Pix, e o papel do Tribunal de Contas da União (TCU) na fiscalização desses recursos. Convocada pelo ministro Dino, a audiência tem como objetivo avaliar os avanços na rastreabilidade das transferências especiais e esclarecer os efeitos das decisões já tomadas pela Corte, como a que derrubou o chamado “orçamento secreto".
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim, doutora em Direito Público especializada em governança, acompanhou em Brasília na semana passada o julgamento do STF.
O processo estrutural sobre orçamento público, portanto, passa a gerar efeitos em níveis mais capilares da federação. A partir do Orçamento do ano que vem as emendas parlamentares estaduais e municipais terão de ser submetidas às mesmas regras de transparência e rastreabilidade aplicadas às emendas de deputados federais e senadores. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Mário Bonella - Maria Clara Mendonça Perim - 28-10-25

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