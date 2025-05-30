Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Política

Entenda o que é a PEC da Reeleição e seus impactos!

Ouça entrevista com Ana Claudia Santano, coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil

Publicado em 30 de Maio de 2025 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mai 2025 às 11:07
Urna eletrônica, eleição, voto, votação
Urna eletrônica, eleição, voto, votação Crédito: Shutterstock
Nos últimos dias, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da reeleição no Brasil voltou a ser tema central nos debates políticos pelo país. Mais do que encerrar a continuidade dos cargos do Executivo, a PEC também prevê a unificação das eleições, fazendo com que as eleições municipais sejam realizadas no mesmo ano que as eleições gerais. Para valer, a PEC precisa ser aprovada no plenário do Senado, em dois turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis e depois seguir para a Câmara dos Deputados. Em entrevista à CBN Vitória, a Doutora e Mestra em Direito, Ana Claudia Santano, coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil, avalia as consequências dessa possível mudança, como a sobrecarga do eleitor e a dificuldade de avaliação dos governantes. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ana Claudia Santano -30-05-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados