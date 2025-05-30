Entenda o que é a PEC da Reeleição e seus impactos!

Nos últimos dias, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da reeleição no Brasil voltou a ser tema central nos debates políticos pelo país. Mais do que encerrar a continuidade dos cargos do Executivo, a PEC também prevê a unificação das eleições, fazendo com que as eleições municipais sejam realizadas no mesmo ano que as eleições gerais. Para valer, a PEC precisa ser aprovada no plenário do Senado, em dois turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis e depois seguir para a Câmara dos Deputados. Em entrevista à CBN Vitória, a Doutora e Mestra em Direito, Ana Claudia Santano, coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil, avalia as consequências dessa possível mudança, como a sobrecarga do eleitor e a dificuldade de avaliação dos governantes. Ouça a conversa completa!