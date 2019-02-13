Entenda o que é a flexibilização da jornada de trabalho

A Reforma Trabalhista foi aprovada em 2017, trazendo diversas mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dentre as mudanças está a carga horária de trabalho mais flexível e a relação contratual entre empregadores e empregados, fazendo com que o empregador possa fazer acordos diretamente com o empregado. Porém, existem diversas dúvidas entre esta relação e se a ação do empregador está respaldado por lei. Por isso convidamos o advogado e professor de direito do trabalho da FDV mestre em direito de trabalho Eduardo Perini, para explicar mais sobre o assunto.