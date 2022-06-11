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Razão x Coração

Entenda o que acontece com o cérebro quando uma pessoa se apaixona

Não tem jeito: quem está por trás de tudo o que sentimos quando apaixonados é o cérebro. E inteligência emocional é tudo nas decisões que colocam razão e coração em xeque

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 12:09

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 jun 2022 às 12:09
Cérebro, inteligência, neurologia
Cérebro, inteligência emocional Crédito: Freepik
Não é só música. O amor e a paixão, de fato, mexem com nossas cabeças! O coração dispara, surgem as "borboletas" na barriga, perdemos a concentração e capacidade de raciocinar. E esses são só alguns dos efeitos... Não tem jeito: quem está por trás de tudo o que sentimos quando apaixonados é o cérebro. E inteligência emocional é tudo nas decisões que colocam razão e coração em xeque. Em entrevista à CBN Vitória, o neurocientista Fabiano de Abreu, doutor em Neurociências, professor e chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International (EUA), explica o que acontece com cérebro quando uma pessoa se apaixona. Ouça!
Entrevista Patricia Vallim - Fabiano de Abreu - 11-06-22

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