Entenda o processo de privatização da Codesa e de concessão dos portos

Na última semana o Fundo de Investimentos em Participações Shelf 119, liderado pela Quadra Capital, venceu o leilão de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), autoridade portuária dos portos de Vitória e Barra do Riacho. A Quadra venceu o certame disputado com o consórcio liderado pela Vinci Partners com o lance de R$ 106 milhões de outorga. A desestatização é a primeira de uma autoridade portuária no país e é tida pelo Ministério da Infraestrutura como modelo para as próximas privatizações do tipo, especialmente a do Porto de Santos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!