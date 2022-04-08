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Economia

Entenda o processo de privatização da Codesa e de concessão dos portos

Quem explica é o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2022 às 11:40
Armazéns da Codesa no cais comercial do Porto de Vitória
Armazéns da Codesa no cais comercial do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Na última semana o Fundo de Investimentos em Participações Shelf 119, liderado pela Quadra Capital, venceu o leilão de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), autoridade portuária dos portos de Vitória e Barra do Riacho. A Quadra venceu o certame disputado com o consórcio liderado pela Vinci Partners com o lance de R$ 106 milhões de outorga. A desestatização é a primeira de uma autoridade portuária no país e é tida pelo Ministério da Infraestrutura como modelo para as próximas privatizações do tipo, especialmente a do Porto de Santos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Além de arrematar a Codesa, a empresa também assumirá a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho (Aracruz), num contrato de 35 anos. Com a desestatização, a Codesa deixa de ser uma empresa pública e torna-se de capital privado. O fundo de investimentos também assume os compromissos e o endividamento existente na companhia. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Julio Castiglioni - 08-04-22.mp3

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