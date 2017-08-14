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Entenda o processo de erosão em praias e quais as consequências

Em alguns locais, a água do mar invade as ruas e derruba muros e calçadas. No estado, praias de Marataízes, Guarapari, Conceição da Barra, Vitória e Vila Velha têm sofrido com a erosão

Publicado em 14 de Agosto de 2017 às 19:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 ago 2017 às 19:35
Nos últimos dias a erosão em praias tem preocupado moradores e comerciantes do Espírito Santo. Em alguns locais, a água do mar invade as ruas e derruba muros e calçadas. No estado, praias de Marataízes, Guarapari, Conceição da Barra, Vitória e Vila Velha têm sofrido com a erosão. Mas, afinal, o que caracteriza tais processos de erosão? Quais são suas consequências, do ponto de vista ecológico? Quem explica o assunto é a oceanógrafa e coordenadora técnica do Projeto Tamar, Ana Cláudia Marcondes.
Entrevista - Fabio Botacin - Ana Claudia Marcondes - 14-08-17.mp3

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