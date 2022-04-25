Entenda o processo de erosão da praia da Areia Preta, em Guarapari

No último mês de março, a força do mar derrubou um trecho do calçadão da praia da Areia Preta, em Guarapari. Atualmente, a praia praticamente não possui faixa de areia, e as ondas quebram diretamente no muro da orla. O problema, causado pela erosão, não é uma novidade, e há anos está presente na região conhecida pelas areias monazíticas.