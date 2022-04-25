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Avanço do mar

Entenda o processo de erosão da praia da Areia Preta, em Guarapari

Acompanhe a entrevista com a professora e doutora em Geociências, Jacqueline Albino

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 12:56

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 abr 2022 às 12:56
Vistoria do Crea-ES na região do edifício Solar do Atlântico, na Praia da Areia Preta, em Guarapari
Vistoria do Crea-ES na região do edifício Solar do Atlântico, na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Divulgação/Crea-ES
No último mês de março, a força do mar derrubou um trecho do calçadão da praia da Areia Preta, em Guarapari. Atualmente, a praia praticamente não possui faixa de areia, e as ondas quebram diretamente no muro da orla. O problema, causado pela erosão, não é uma novidade, e há anos está presente na região conhecida pelas areias monazíticas.
Em entrevista à CBN Vitória, a professora Jacqueline Albino, titular do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutora em Geociências pela Universidade de São Paulo (USP), explica o que acontece na praia da Areia Preta e as possíveis soluções. Acompanhe!
Entrevista - José Carlos Schaeffer - Jacqueline Albino - 20.23s - 25-04-22

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