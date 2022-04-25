Entenda o processo de erosão da praia da Areia Preta, em Guarapari

No último mês de março, a força do mar derrubou um trecho do calçadão da praia da Areia Preta, em Guarapari. Atualmente, a praia praticamente não possui faixa de areia, e as ondas quebram diretamente no muro da orla. O problema, causado pela erosão, não é uma novidade, e há anos está presente na região conhecida pelas areias monazíticas.
Em entrevista à CBN Vitória, a professora Jacqueline Albino, titular do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutora em Geociências pela Universidade de São Paulo (USP), explica o que acontece na praia da Areia Preta e as possíveis soluções. Acompanhe!
Entrevista - José Carlos Schaeffer - Jacqueline Albino - 20.23s - 25-04-22