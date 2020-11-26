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Entenda o plano do ES para atrair R$ 35 bi e gerar 100 mil empregos

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip Navarro, detalhou o plano em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 16:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 nov 2020 às 16:37
Lançamento do "Plano Espírito Santo - Convivência Consciente" aconteceu em evento no Álvares Cabral Crédito: Ricardo Medeiros
Um projeto robusto para ativar a economia do Espírito Santo prevê R$ 32 bilhões em investimentos e a criação de 100 mil vagas de empregos. Chamado de Plano Espírito Santo - Convivência Consciente foi lançado na manhã desta quinta-feira (26) pelo governador, Renato Casagrande. O pacotão prevê o início dessas obras até 2022 e pretende implementar um programa de retomada da economia capixaba com o objetivo de adotar ações que contribuam para o enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus e que estimulem o dinamismo econômico local. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip Navarro, explicou o plano. Ele destacou o eixo das questões tributárias e lançamento do Gerar ES que atinge diretamente os investimentos em energia limpa no território capixaba, além da busca pelos investimentos em áreas tecnológicas e as iniciativas no turismo. Kneip também explicou a regulamentação do uso dos recursos do Fundo Soberano do Espírito Santo. 
O plano é dividido em 7 eixos de atuação: geração de emprego e renda; monitoramento dos impactos na economia; desburocratização; crédito e financiamento; inovação e tecnologia; medidas tributárias; aceleração dos investimentos públicos e privados. 
Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Marcos Kneip Navarro - 26-11-20
 

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