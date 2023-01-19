Entenda o pedido de "tutela de urgência", pré recuperação judicial, feito pela Americanas após rombo

A Justiça do Rio de Janeiro atendeu ao pedido de tutela de urgência da Americanas (AMER3) e suspendeu a execução de todas as dívidas da empresa. Com isso, ficam proibidas todas as medidas de bloqueio, penhora ou sequestro de bens e de contas da Americanas. A decisão é do juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio. Com a liminar, a empresa terá 30 dias para decidir se entra ou não com um pedido de recuperação judicial - medida por meio da qual empresas pedem que a Justiça suspenda a execução de suas dívidas enquanto ela elabora um plano para se recuperar, sem falir, e renegociar o pagamento com os credores. Se não fizer o pedido nesse prazo, no entanto, a decisão desta quinta perde a validade.