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PANDEMIA

Entenda o movimento das clínicas privadas que busca vacinas na Índia

Confira a entrevista concedida pela vice-presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC), Fabiana Funk, à CBN Vitória

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:54

Publicado em 

05 jan 2021 às 12:54
Um movimento das clínicas privadas busca na Índia uma vacina contra a covid-19 ainda para 2021 no Brasil. Membros da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) estão na fábrica da Bharat Biotech, no estado indiano de Telangana, para conhecer a Covaxin - vacina do laboratório que utiliza a tecnologia de vírus inativo. Se por um lado, houve a justificativa da inação do governo federal para haver essa busca por imunizante, pelo outro, houveram críticas daqueles que acreditam que todas as vacinas devem ser disponibilizadas em rede pública. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-presidente da ABVAC, Fabiana Funk, sobre essa movimentação das clínicas particulares por uma vacina contra a covid-19. Confira a entrevista completa!
 

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