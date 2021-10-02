Entenda o fim do rodízio de alunos nas escolas do Espírito Santo

Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels

O governo do Estado anunciou que as escolas da rede pública estadual vão voltar a funcionar sem a necessidade de rodízio de estudantes, medida que havia sido implementada como protocolo de segurança contra a Covid-19. A flexibilização da regra passa a valer a partir do próximo dia 11. O governo orienta que as redes municipais e privada também adotem a mesma medida. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explica. Acompanhe!

De acordo com Vitor de Angelo, a mudança se dará porque o distanciamento hoje adotado nas escolas da rede, de 1,5 metro, voltará à medida anterior à pandemia, de 1,20 metro, conforme estabelecido em norma do Conselho Estadual de Educação (CEE).

O rodízio, esclareceu o secretário, só era adotado nos casos em que o espaço físico das escolas não permitia manter a distância definida pelo protocolo de segurança contra a Covid-19.

Só estarão autorizados a continuar em aulas remotas os alunos que tenham laudo médico contraindicando a atividade presencial. A mudança será publicada em portaria e, segundo o secretário, é voltada para a rede estadual, mas há uma orientação para que as escolas municipais e particulares adotem a mesma medida. Vitor de Angelo também explicou sobre a necessidade ou não de ter a vacina contra a Covid-19 na carteirinha de imunização do estudante. Segundo ele, como a vacina contra o novo coronavírus ainda não é obrigatória no país, a exigência dela para a matrícula escolar de 2022 só será possível quando ocorrer a mudança na classificação.