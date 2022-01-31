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'Espalhamento de Mie'

Entenda o fenômeno que transforma e deixa o céu capixaba avermelhado

O entrevistado é o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2022 às 17:33
Céu alaranjado na Grande Vitória na última quinta-feira (27)
Céu alaranjado na Grande Vitória na última quinta-feira (27) Crédito: Giovana Destri
Você já deve ter notado que o céu no Espírito Santo está diferente nos últimos dias. Durante o nascer do sol, ele ganhou um tom avermelhado/alaranjado, que chamou atenção dos capixabas. Mas não foi somente no Estado. Esse fenômeno também foi observado em outros estados brasileiros. Tem se falado de uma possível relação com a erupção de um vulcão em Tonga, no Oceano Pacífico. Verdade ou mito? Quem responde é o coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Hugo Ramos - 31-01-22

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