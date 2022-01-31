Entenda o fenômeno que transforma e deixa o céu capixaba avermelhado

Você já deve ter notado que o céu no Espírito Santo está diferente nos últimos dias. Durante o nascer do sol, ele ganhou um tom avermelhado/alaranjado, que chamou atenção dos capixabas. Mas não foi somente no Estado. Esse fenômeno também foi observado em outros estados brasileiros. Tem se falado de uma possível relação com a erupção de um vulcão em Tonga, no Oceano Pacífico. Verdade ou mito? Quem responde é o coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: