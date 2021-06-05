Entenda o estudo que vai aplicar meia dose de vacina na população de Viana

Ampola da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz

O estudo de efetividade vacinal vai aplicar meia dose do imunizante AstraZeneca/Fiocruz em toda a população entre 18 e 49 anos de Viana. A iniciativa, formalmente, é denominada “Efetividade, Segurança e Imunogenicidade da Meia Dose da Vacina ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) para Covid-19”. A coordenadora do projeto é a médica Valéria Valim, que atua no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) e é professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Em entrevista à CBN Vitória, ela explica que os vianenses que ainda não tenham recebido nenhuma dose de vacina para Covid-19 receberão duas doses, com intervalo de 12 semanas entre elas, de metade da dose padrão (0,25mL).

“A população será acompanhada por um ano para observar a efetividade da vacina produzida pela Fiocruz. Queremos observar, por exemplo, a redução de casos e de mortes por Covid-19 após a imunização. Baseado em estudos preliminares, esperamos que vacina em dose ajustada, ou seja, metade da dose padrão, seja suficiente para produzir anticorpos e células de defesa e reduzir 60% da incidência de Covid-19, ao longo de seis meses após a vacinação”, explica Valéria Valim.

Cerca de 35 mil pessoas vão receber a meia dose, e a aplicação será feita em um único dia - no domingo, 13 de junho. A participação é voluntária. Vão ser utilizados 35 locais de vacinação, com 178 salas, 260 vacinadores e mais de 800 profissionais disponíveis para a campanha. O critério adotado será o domicílio eleitoral, isto é: as pessoas que votam em Viana vão procurar o agendamento, que será feito pela internet, e serão direcionadas à seção em que votam. As pessoas residentes que não têm o domicílio eleitoral na cidade também terão participação garantida.