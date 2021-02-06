Entenda o esquema de funcionamento das atrações culturais na Serra

Para muita gente, o fim de semana é momento de descanso ou tempo de curtir o dia com a família, e é claro, respeitando todas as medidas de biossegurança. Para quem procura opção de passeio, no município da Serra, os equipamentos culturais estão funcionando, mesmo durante a pandemia. O município garante que está seguindo todos os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar o contágio do novo coronavírus. Quem explica o esquema de funcionamento das atrações culturais é o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Thiago Carreiro. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Thiago Carreiro -06-02-21.mp3
A Igreja de Reis Magos, o Parque da Cidade e o Sítio Arqueológico de Queimado são os principais destinos dos turistas e moradores. Segundo o secretário, os locais podem ser visitados na companhia de toda a família e estão cumprindo os protocolos sanitários.
A maioria dos locais funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com exceção da Igreja de Reis Magos, em Nova Almeida, que está aberta de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas. Os pontos contam com álcool gel. O uso de máscara é obrigatório.
Serviço:
Casa do Congo Mestre Antônio Rosa
Endereço: Rua Cassiano Castelo, Praça João Miguel, s/n, Serra Centro
Telefone: (27) 3251-5870
Horário de visitação: Segunda a sexta, 8 às 17h
Museu Histórico da Serra
Endereço: Rua Cassiano Castelo, 22, Serra Centro
Telefone: (27) 3251-6636
Horário de visitação: Segunda a sexta, 8 às 17h
Igreja e Residência de Reis Magos
Endereço: Rua Reis Magos, s/n, Nova Almeida
Telefone: (27) 3253-1842 / 3251-5873
Horário de visitação: Terça a domingo, 9 às 17h
Biblioteca Pública Municipal Belmiro Geraldo Castello
Endereço: Rua Cassiano Castello, 22, Serra-Sede
Telefone: (27) 3251-5871
E-mail: [email protected]
Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h
Sítio Histórico de Queimado
Endereço: Região Rural, Distrito de Queimado, 16km de Serra Centro
Telefone: (27) 3251-5873
Museu a céu aberto.