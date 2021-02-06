Entenda o esquema de funcionamento das atrações culturais na Serra

Igreja e Residência de Reis Magos Crédito: Reprodução/Igreja dos Reis Magos

Para muita gente, o fim de semana é momento de descanso ou tempo de curtir o dia com a família, e é claro, respeitando todas as medidas de biossegurança. Para quem procura opção de passeio, no município da Serra, os equipamentos culturais estão funcionando, mesmo durante a pandemia. O município garante que está seguindo todos os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar o contágio do novo coronavírus. Quem explica o esquema de funcionamento das atrações culturais é o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Thiago Carreiro. Acompanhe!

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A Igreja de Reis Magos, o Parque da Cidade e o Sítio Arqueológico de Queimado são os principais destinos dos turistas e moradores. Segundo o secretário, os locais podem ser visitados na companhia de toda a família e estão cumprindo os protocolos sanitários.

A maioria dos locais funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com exceção da Igreja de Reis Magos, em Nova Almeida, que está aberta de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas. Os pontos contam com álcool gel. O uso de máscara é obrigatório.

Serviço:

Casa do Congo Mestre Antônio Rosa

Endereço: Rua Cassiano Castelo, Praça João Miguel, s/n, Serra Centro

Telefone: (27) 3251-5870

Horário de visitação: Segunda a sexta, 8 às 17h

Museu Histórico da Serra

Endereço: Rua Cassiano Castelo, 22, Serra Centro

Telefone: (27) 3251-6636

Horário de visitação: Segunda a sexta, 8 às 17h

Igreja e Residência de Reis Magos

Endereço: Rua Reis Magos, s/n, Nova Almeida

Telefone: (27) 3253-1842 / 3251-5873

Horário de visitação: Terça a domingo, 9 às 17h

Biblioteca Pública Municipal Belmiro Geraldo Castello

Endereço: Rua Cassiano Castello, 22, Serra-Sede

Telefone: (27) 3251-5871

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h

Sítio Histórico de Queimado

Endereço: Região Rural, Distrito de Queimado, 16km de Serra Centro

Telefone: (27) 3251-5873