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combate ao coronavírus

Entenda o apoio financeiro para MEIs, autônomos e empresas no ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, Marcos Kneip, secretário de Estado de Desenvolvimento, detalha as ações

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:48

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:48
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest
Diante do cenário dos prejuízos econômicos provocados pelos efeitos do coronavírus, o governo do Estado apresentou medidas para preservar empregos no Espírito Santo. Segundo o governo, o apoio oferecido é da ordem dos R$ 300 milhões, contemplando medidas e abertura de linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores, empresas de médio porte e profissionais autônomos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Marcos Kneip, secretário de Estado de Desenvolvimento, explica que, entre as medidas estão que para pequenas e médias empresas, o Estado disponibilizará linha emergencial para ajudá-las a pagar os salários dos seus funcionários. O Linha do Emprego receberá R$ 70 milhões em aportes do Governo do Estado, e poderá ser requisitada por empresas com faturamento de até R$ 360 mil. Confira a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Marcos Kneip - 31-03-20
Conheça medidas econômicas do governo no seguinte link.

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