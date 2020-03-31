Entenda o apoio financeiro para MEIs, autônomos e empresas no ES

Diante do cenário dos prejuízos econômicos provocados pelos efeitos do coronavírus, o governo do Estado apresentou medidas para preservar empregos no Espírito Santo. Segundo o governo, o apoio oferecido é da ordem dos R$ 300 milhões, contemplando medidas e abertura de linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores, empresas de médio porte e profissionais autônomos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Marcos Kneip, secretário de Estado de Desenvolvimento, explica que, entre as medidas estão que para pequenas e médias empresas, o Estado disponibilizará linha emergencial para ajudá-las a pagar os salários dos seus funcionários. O Linha do Emprego receberá R$ 70 milhões em aportes do Governo do Estado, e poderá ser requisitada por empresas com faturamento de até R$ 360 mil. Confira a entrevista: