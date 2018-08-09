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Entenda o alerta da Marinha para ventos fortes no litoral do ES

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 18:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 ago 2018 às 18:56
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu na última quarta-feira (08) um alerta de vento forte e mar grosso para o Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com o aviso, a previsão da mudança do tempo é para a noite desta quinta (9) até a manhã de sábado (11). Segundo o alerta, a formação e passagem de uma frente fria sobre o oceano durante esta quinta poderá provocar os eventos na área costeira entre a região norte do Rio de Janeiro e o Sul do ES.
Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), órgão que atua no monitoramento das condições climáticas do país, o vento terá força de até 60 km/h. A recomendação da Marinha do Brasil é para que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Capitão de Corvetas da Marinha, Comandante Daniel Peixoto, detalha o cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Comandante Daniel Peixoto - 09-08-18.mp3

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