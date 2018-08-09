Entenda o alerta da Marinha para ventos fortes no litoral do ES

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu na última quarta-feira (08) um alerta de vento forte e mar grosso para o Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com o aviso, a previsão da mudança do tempo é para a noite desta quinta (9) até a manhã de sábado (11). Segundo o alerta, a formação e passagem de uma frente fria sobre o oceano durante esta quinta poderá provocar os eventos na área costeira entre a região norte do Rio de Janeiro e o Sul do ES.