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Entenda melhor como funciona o seguro DPVAT

Ouça a entrevista do coordenador de Atendimento do Seguro DPVAT do Sindicato dos Corretores de Seguro e de Empresas Corretoras de Seguro (Sincor), Ivo Tadeu Basílio

Publicado em 25 de Setembro de 2017 às 14:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 set 2017 às 14:40
Acidentes de trânsito acontecem a todo momento, mas algumas pessoas não sabem como e quando usar o seguro obrigatório ou DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre). O objetivo do seguro é indenizar vítimas de acidentes causados por veículos automotores, como explica o coordenador de Atendimento do Seguro DPVAT do Sindicato dos Corretores de Seguro e de Empresas Corretoras de Seguro (Sincor), Ivo Tadeu Basílio.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivo Tadeu Basílio - 25-09-17

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