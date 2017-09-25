Entenda melhor como funciona o seguro DPVAT

Acidentes de trânsito acontecem a todo momento, mas algumas pessoas não sabem como e quando usar o seguro obrigatório ou DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre). O objetivo do seguro é indenizar vítimas de acidentes causados por veículos automotores, como explica o coordenador de Atendimento do Seguro DPVAT do Sindicato dos Corretores de Seguro e de Empresas Corretoras de Seguro (Sincor), Ivo Tadeu Basílio.