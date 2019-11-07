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PLANO MAIS BRASIL

Entenda medidas propostas pelo governo para ajuste de contas públicas

Ouça a entrevista com Bruno Funchal, Diretor de Política de Recuperação Fiscal do Ministério da Economia

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 13:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2019 às 13:06
O governo federal encaminhou esta semana ao Congresso Nacional três Propostas de Emenda Constitucional com o objetivo de ajuste nas contas públicas. As propostas impactam tanto União, quanto estados e municípios. O pacote, chamado de Plano mais Brasil, inclui as PECs do Pacto Federativo, Emergencial e dos Fundos Públicos. 
Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (07), o Diretor de Política de Recuperação Fiscal do Ministério da Economia, Bruno Funchal, explicou os principais pontos do plano. Acompanhe como se daria a redução proporcional de jornada e salário de servidores; a unificação de municípios; entre outros destaques.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Funchal - 07-11-19

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