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Redução do desperdício

Entenda lei que incentiva doação de alimentos por restaurantes

Ouça os detalhes com a nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, Flávia Barbosa

Publicado em 03 de Janeiro de 2026 às 11:22

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 jan 2026 às 11:22
prato de comida: arroz, feijão, batata frita, tomate e alface
Prato de comida: arroz, feijão, batata frita, tomate e alface Crédito: shutterstock
Nesta edição do CBN Vitória, o assunto em destaque é a Lei 15.224, para a doação de alimentos e redução do desperdício de comida no país. A nova Lei cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). O texto afirma que alimentos naturais ou preparados poderão ser doados a bancos de alimentos, instituições ou diretamente aos beneficiários, cumprindo normas sanitárias e de segurança para consumo humano. Mercadorias perecíveis ou não embaladas e dentro do prazo de validade também poderão doadas. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, Flávia Barbosa, explica a lei em detalhes. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FLÁVIA BARBOSA - 12.14s - 01-01-26.mp3

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