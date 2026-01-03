Entenda lei que incentiva doação de alimentos por restaurantes

Nesta edição do CBN Vitória, o assunto em destaque é a Lei 15.224, para a doação de alimentos e redução do desperdício de comida no país. A nova Lei cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). O texto afirma que alimentos naturais ou preparados poderão ser doados a bancos de alimentos, instituições ou diretamente aos beneficiários, cumprindo normas sanitárias e de segurança para consumo humano. Mercadorias perecíveis ou não embaladas e dentro do prazo de validade também poderão doadas. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, Flávia Barbosa, explica a lei em detalhes. Ouça a conversa completa!