Entenda: golpe da falsa carta de crédito faz mais de 20 vítimas no ES

Uma organização criminosa suspeita de praticar o golpe da “falsa carta de crédito” na Grande Vitória causou prejuízo de cerca de meio milhão de reais a mais de 20 vítimas. Os suspeitos são de Minas Gerais e se instalaram no Espírito Santo em junho de 2020, permanecendo até janeiro deste ano. A polícia identificou cinco pessoas envolvidas nos crimes e há, pelo menos, outros sete suspeitos. No CBN Cotidiano, o titular da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações, delegado Douglas Vieira, explica como o grupo agia. Segundo ele, é preciso estar atento aos sinais que podem representar o risco de golpe ao contratar crédito. Ouça a entrevista completa!