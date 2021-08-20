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Prejuízo de R$ 500 mil

Entenda: golpe da falsa carta de crédito faz mais de 20 vítimas no ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o delegado Douglas Vieira explica como o grupo criminoso agia e orienta como evitar o golpe

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:25

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:25
Delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa)
Delegado Douglas Vieiras, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Uma organização criminosa suspeita de praticar o golpe da “falsa carta de crédito” na Grande Vitória causou prejuízo de cerca de meio milhão de reais a mais de 20 vítimas. Os suspeitos são de Minas Gerais e se instalaram no Espírito Santo em junho de 2020, permanecendo até janeiro deste ano. A polícia identificou cinco pessoas envolvidas nos crimes e há, pelo menos, outros sete suspeitos. No CBN Cotidiano, o titular da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações, delegado Douglas Vieira, explica como o grupo agia. Segundo ele, é preciso estar atento aos sinais que podem representar o risco de golpe ao contratar crédito. Ouça a entrevista completa! 
Entrevista - Lucas Valadão - delegado Douglas Vieira - 20-08-21.mp3

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