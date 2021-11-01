Entenda: estados decidem congelar preço médio que incide sobre ICMS de combustíveis por 90 dias

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado pelo governo e representantes dos estados, aprovou na última sexta-feira (29) o congelamento por 90 dias do chamado "preço médio ponderado ao consumidor final". É sobre esse preço médio que incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual cobrado nas vendas de combustíveis. A medida ocorre em meio à forte alta dos combustíveis, provocada pelo aumento do petróleo no mercado internacional e pela disparada do dólar - fatores levados em conta pela Petrobras para calcular o preço do nas refinarias. Aqui no Espírito Santo, a medida já estava em vigor desde setembro passado, quando o governo decidiu se antecipar e congelar a atualização do PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final) pelos próximos meses. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, fala sobre o assunto.