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Entenda como vai tramitar a denúncia contra Temer em Brasília

Ouça a entrevista do doutor em Direito Civil, e professor da Ufes, Gilberto Fachetti

Publicado em 11 de Julho de 2017 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 jul 2017 às 11:28
Presidente Michel Temer Crédito: Divulgação | Palácio do Planalto
Independentemente do parecer aprovado pelos 66 parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, admitindo ou não a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), o relatório irá para votação no Plenário. Mas para que ocorra afastamento do cargo, a admissibilidade precisa ser aceita também no Supremo Tribunal Federal (STF).
Ouça como vai tramitar a denúncia contra o Temer nas explicações do doutor em Direito Civil, e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Gilberto Fachetti.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilberto Fachetti - 11-07-17
O presidente Michel Temer (PMDB) disse nesta terça-feira (11) que vai respeitar qualquer que seja a decisão da Câmara sobre a denúncia de corrupção passiva contra ele. Temer deu a declaração durante discurso no Palácio do Planalto. Ele participou de anúncio da linha de crédito do Banco do Brasil para o plano safra deste ano.
A fala de Temer ocorre um dia após ter sido apresentado, na CCJ, o parecer do deputado Sérgio Zveiter a favor do prosseguimento da denúncia por corrupção passiva contra o presidente.

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