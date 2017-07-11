Entenda como vai tramitar a denúncia contra Temer em Brasília

Presidente Michel Temer Crédito: Divulgação | Palácio do Planalto

Independentemente do parecer aprovado pelos 66 parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, admitindo ou não a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), o relatório irá para votação no Plenário. Mas para que ocorra afastamento do cargo, a admissibilidade precisa ser aceita também no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ouça como vai tramitar a denúncia contra o Temer nas explicações do doutor em Direito Civil, e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Gilberto Fachetti.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilberto Fachetti - 11-07-17

O presidente Michel Temer (PMDB) disse nesta terça-feira (11) que vai respeitar qualquer que seja a decisão da Câmara sobre a denúncia de corrupção passiva contra ele. Temer deu a declaração durante discurso no Palácio do Planalto. Ele participou de anúncio da linha de crédito do Banco do Brasil para o plano safra deste ano.