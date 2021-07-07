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Entenda como vai funcionar o 'open banking' e o impacto na concorrência entre bancos e fintechs

As informações são do consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Bacen, Mardilson Queiroz

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 jul 2021 às 17:33
Edifício-sede do Banco Central do Brasil, em Brasília
Edifício-sede do Banco Central do Brasil, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
No próximo dia 15 de julho, o Banco Central dá o pontapé na segunda fase do "open banking". O sistema permite o compartilhamento de dados de clientes entre diferentes instituições financeiras. A partir da data, as pessoas vão dizer se querem ou não compartilhar seus dados bancários com outros bancos. Serão divulgados nome, endereço, saldo e extrato bancário, se o cliente permitir. Os bancos onde a pessoa tem conta não poderão se recusar a passar essas informações a outra instituição financeira. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Bacen, Mardilson Queiroz, explica como o open banking vai funcionar. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Mardilson Queiroz - 07/07/2021

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