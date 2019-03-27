Entenda como vai funcionar o crediário no cartão de crédito

No Brasil, é muito comum que os consumidores comprem produtos no cartão de crédito, parcelados a longos prazos, que chegam a 12 vezes. Mas essa modalidade de compra está prestes a ficar mais complicada, já que os bancos passarão a oferecer uma nova linha de parcelamento, com aplicação de juros.

A nova modalidade será mais vantajosa para os comerciantes, que poderão receber o valor da compra em até 5 dias. Atualmente, qualquer venda no cartão é paga ao lojista em 30 dias. Quando a compra é parcelada, a situação fica ainda mais complicada. O lojista recebe quase um mês depois de o cliente pagar a fatura. Para contar os detalhes do novo crediário, vamos conversar com Roberto Vertamatti, diretor de economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).