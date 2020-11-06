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vai gerar multas?

Entenda como vai funcionar o "Cerco Inteligente" de segurança do ES

O diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica o funcionamento do cerco estadual

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:14

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:14
Esquema estadual de videomonitoramento vai contar com 1.160 câmeras Crédito: Divulgação/Félix Falcão
O Espírito Santo deve contar com um esquema de videomonitoramento composto por 1.160 câmeras até o final do primeiro semestre de 2020. O chamado "Cerco Inteligente" foi anunciado pelo Governo Estadual na última quinta-feira (5) e tem como objetivo diminuir o número de crimes de trânsito, além de fiscais e ambientais. O edital do projeto prevê a implantação de uma Central de Análises e Monitoramento, além de pontos de coleta e captura das placas de veículos, atendendo a um total de 1.500 pistas em rodovias de acesso dos 78 municípios capixabas. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (6), o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira, explica como o sistema vai funcionar. "Vai ter a instalação de balanças eletrônicas para pesar caminhões que transportam rochas, por exemplo, nessas regiões de divisa", acrescentou. E foi taxativo em afirmar que as câmeras podem disparar fiscalizações, mas não vão gerar multas. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Givaldo Vieira - 06-11-20

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