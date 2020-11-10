Entenda como vai funcionar novo sistema de cobrança na Terceira Ponte

O sistema automático de cobrança de pedágio nas praças da Terceira Ponte, em Vitória, e da Praia do Sol, em Guarapari, deixará de ser gerenciado pela Via Expressa e passará a ser ofertado por empresas cadastradas. O novo sistema entrará em funcionamento no dia 15 de dezembro e fará a leitura das tags na frequência de 915 MHz [megahertz], que é a utilizada pelas demais concessionárias em todo o Brasil. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (10), o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, explicou que a oferta do serviço passará a ser feito pelas empresas Greenpass, ConectCar, Sem Parar, Veloe e Move Mais. Para facilitar esse processo, a Rodosol informou que fez uma parceria com o Sem Parar, empresa do grupo Fleetcor e líder no mercado de pagamento automático no Brasil, atualmente presente em 100% das praças de pedágio, incluindo a BR-101 no Estado, e em pontos na cidade, como shoppings, postos de gasolina e drive-thrus.
Quando o Sem Parar e outras empresas interessadas começarem a atuar no Sistema Rodovia do Sol, a partir do dia 15 de dezembro, a Via Expressa deixará de firmar novos contratos e de fornecer tags, mas seguirá sua operação, até o encerramento definitivo. Neste período, os usuários serão contatados e poderão fazer a adesão ao Sem Parar, que oferecerá modelo de contrato exclusivo para usuários da Rodovia do Sol, sem mensalidade, como já ocorre na Via Expressa. O usuário também tem a opção de não manter o serviço ou escolher pela adesão a outras empresas que venham atuar na cobrança automática do Sistema Rodovia do Sol.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Dadalto - 10-11-20