Entenda como vai funcionar novo sistema de cobrança na Terceira Ponte

O sistema automático de cobrança de pedágio nas praças da Terceira Ponte, em Vitória, e da Praia do Sol, em Guarapari, deixará de ser gerenciado pela Via Expressa e passará a ser ofertado por empresas cadastradas. O novo sistema entrará em funcionamento no dia 15 de dezembro e fará a leitura das tags na frequência de 915 MHz [megahertz], que é a utilizada pelas demais concessionárias em todo o Brasil. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (10), o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, explicou que a oferta do serviço passará a ser feito pelas empresas Greenpass, ConectCar, Sem Parar, Veloe e Move Mais. Para facilitar esse processo, a Rodosol informou que fez uma parceria com o Sem Parar, empresa do grupo Fleetcor e líder no mercado de pagamento automático no Brasil, atualmente presente em 100% das praças de pedágio, incluindo a BR-101 no Estado, e em pontos na cidade, como shoppings, postos de gasolina e drive-thrus.