Entenda como vai funcionar a propaganda eleitoral no rádio e na TV

A veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira, no dia 31 de agosto e vai durar 35 dias. No rádio, haverá um bloco às 7h da manhã e outro às 12h. Na TV, o primeiro bloco será veiculado às 13h e o segundo às 20h30.
O cálculo do tempo da propaganda é feito com base na representatividade na Câmara dos Deputados, tomando como base a data de posse. O tempo proporcional é calculado pela soma dos representantes dos seis maiores partidos que integram a coligação, como explica em entrevista à CBN Vitória, o representante da Seção de Cadastro e Informações Eleitorais do TRE-ES, Antonio Henrique Antunes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Antônio Henrique Antunes - 23-08-18
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A propaganda para governador entrará no ar às segundas, quartas e sextas-feiras, assim como a de deputados estaduais e senadores. Às terças, quintas e sábados, os candidatos à presidente e os que almejam uma vaga na Câmara Federal terão espaço no rádio e na televisão.