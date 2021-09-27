Entenda como será o processo de desestatização da ES Gás

O governo do Estado e a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) contrataram na última sexta-feira (24) o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar a venda conjunta de ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás). O controle deve ser transferido para a iniciativa privada no próximo ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, detalha o tema. A ES Gás é uma empresa de economia mista em que o Estado detém 51% do capital votante, tendo como sócia a Vibra Energia com os demais 49%. A contratação contempla a realização de estudos para a elaboração da modelagem de venda das ações.