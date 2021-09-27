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Economia

Entenda como será o processo de desestatização da ES Gás

Quem explica é secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 set 2021 às 12:23
Tyago Hoffmann, no evento onde foi firmado o contrato para desestatização da ES Gás junto ao BNDES
Tyago Hoffmann, no evento onde foi firmado o contrato para desestatização da ES Gás junto ao BNDES Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
O governo do Estado e a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) contrataram na última sexta-feira (24) o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar a venda conjunta de ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás). O controle deve ser transferido para a iniciativa privada no próximo ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, detalha o tema. A ES Gás é uma empresa de economia mista em que o Estado detém 51% do capital votante, tendo como sócia a Vibra Energia com os demais 49%. A contratação contempla a realização de estudos para a elaboração da modelagem de venda das ações.
Entrevista - Patricia Vallim - Tyago Hoffmann - 27-07-21
Constituída pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES Gás é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora), com os demais 49%. No Espírito Santo, é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado, regulada pelo órgão estadual, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP). A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização, cogeração e termoelétrico, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.

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