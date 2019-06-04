Entenda como será o pente-fino no INSS aprovado no Senado

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (03), a medida provisória (MP) que cria dois programas de combate a fraudes na Previdência Social. A estimativa de economia do governo é de R$ 10 bilhões por ano. O ‘Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade’ tem o objetivo de analisar suspeitas de irregularidades como acúmulo de benefícios, óbito do beneficiário e pagamento indevido.