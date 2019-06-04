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Entenda como será o pente-fino no INSS aprovado no Senado

A análise é do advogado especialista em Direito Previdenciário, Felipe Loureiro.

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 18:48

Publicado em 

04 jun 2019 às 18:48
INSS: pente-fino Crédito: Gazeta Online
O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (03), a medida provisória (MP) que cria dois programas de combate a fraudes na Previdência Social. A estimativa de economia do governo é de R$ 10 bilhões por ano. O ‘Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade’ tem o objetivo de analisar suspeitas de irregularidades como acúmulo de benefícios, óbito do beneficiário e pagamento indevido.
Já o ‘Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade’, que será executado pelos médicos peritos com carreira na Previdência Social, vai focar em benefícios por incapacidade pagos sem realização de perícia. Em entrevista ao CBN Cotidiano Felipe Loureiro, advogado especialista em Direito Previdenciário, detalha o teor da MP. Confira! 
Entrevista - Fabio Botacin - Filipe Loureiro - 04-06-19.mp3

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