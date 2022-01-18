Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Entenda como será o estudo que vai testar a Coronavac em crianças no ES
Covid-19

Entenda como será o estudo que vai testar a Coronavac em crianças no ES

A entrevistada é a médica infectologista e pediatra Ana Paula Burian, coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais (CRIE)

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 jan 2022 às 12:21
Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac
Vacina Coronavac, do Instituto Butantan Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Verificar a eficácia, segurança e a produção de anticorpos e células de defesa nas crianças e adolescentes, após a administração de duas doses da vacina Coronavac, e comparar com a vacina da Pfizer. Esse é o objetivo de uma pesquisa realizada no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Podem participar do estudo crianças e adolescentes, com idade de 3 a 17 anos, que ainda não tenham recebido nenhuma dose de vacina para Covid-19. Os pais podem inscrever os filhos no site curumim.es.gov.br/cidadao. É o que explica a médica infectologista e pediatra Ana Paula Burian, pesquisadora do projeto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Ana Paula Burian - 18/01/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados