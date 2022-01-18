Entenda como será o estudo que vai testar a Coronavac em crianças no ES

Verificar a eficácia, segurança e a produção de anticorpos e células de defesa nas crianças e adolescentes, após a administração de duas doses da vacina Coronavac, e comparar com a vacina da Pfizer. Esse é o objetivo de uma pesquisa realizada no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Podem participar do estudo crianças e adolescentes, com idade de 3 a 17 anos, que ainda não tenham recebido nenhuma dose de vacina para Covid-19. Os pais podem inscrever os filhos no site curumim.es.gov.br/cidadao. É o que explica a médica infectologista e pediatra Ana Paula Burian, pesquisadora do projeto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Ana Paula Burian - 18/01/2022