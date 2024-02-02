Entenda como são julgados os desfiles das Escolas de Samba

Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, as Escolas de Samba que passarem pelo Sambão do Povo serão avaliadas em nove quesitos técnicos. Dando notas de 9 a 10, os jurados avaliarão cada detalhe envolvido nos desfiles e, no final, a agremiação que receber a maior nota será eleita a grande campeã do Carnaval de Vitória. O mesmo vale para as duas escolas que receberem as notas mais baixas e que, consequentemente, serão rebaixadas. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista especialista em Carnaval, Jace Teodoro detalha o que é julgado na avenida. Ouça a conversa completa!