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Carnaval de Vitória

Entenda como são julgados os desfiles das Escolas de Samba

O jornalista especialista em Carnaval, Jace Teodoro, é quem detalha o que é avaliado na avenida

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 fev 2024 às 11:07
Carnaval de Vitória começa na próxima sexta-feira (10)
Carnaval de Vitória Crédito: Divulgação | PMV
Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, as Escolas de Samba que passarem pelo Sambão do Povo serão avaliadas em nove quesitos técnicos. Dando notas de 9 a 10, os jurados avaliarão cada detalhe envolvido nos desfiles e, no final, a agremiação que receber a maior nota será eleita a grande campeã do Carnaval de Vitória. O mesmo vale para as duas escolas que receberem as notas mais baixas e que, consequentemente, serão rebaixadas. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista especialista em Carnaval, Jace Teodoro detalha o que é julgado na avenida. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jace Teodoro - 02-02-24

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