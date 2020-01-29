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Entenda como são feitos os resgates aéreos de vítimas das chuvas

Até agora, foram mais de 40 resgates por transporte aéreo, mas o número pode aumentar nos próximos dias, principalmente, se a chuva continuar isolando comunidades no interior do Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 13:24

Publicado em 

29 jan 2020 às 13:24
Uma das divisões fundamentais de apoio e salvamento de vítimas das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo foi a de resgates aéreos. O NOTAer - Núcleo de Operações e Transportes Aéreo - realizou, até agora, 43 resgates. A maioria desses resgates foi feita em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. Para os resgates, dois helicópteros passaram o final de semana no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. Você vai entender, na CBN Vitória, como são realizados os resgates aéreos, em uma conversa com o piloto e porta-voz do NOTAer, Major Cristian Amorim Moreira.
Ele aponta que o NOTAer é uma unidade que trabalha em apoio as instituições e está sempre com as equipes prontas. Quando as aeronaves não estão sendo utilizadas, acontecem as manutenções necessárias e frequentes. Apesar do treinamento, o major afirma que é difícil não se emocionar com os resgates e que fica feliz com as mensagens de agradecimento da população nas redes sociais. Ouça.
Entrevista - Patricia Vallim - Major Cristian - 29-01-20
 

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