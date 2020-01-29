Entenda como são feitos os resgates aéreos de vítimas das chuvas

Uma das divisões fundamentais de apoio e salvamento de vítimas das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo foi a de resgates aéreos. O NOTAer - Núcleo de Operações e Transportes Aéreo - realizou, até agora, 43 resgates. A maioria desses resgates foi feita em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. Para os resgates, dois helicópteros passaram o final de semana no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. Você vai entender, na CBN Vitória, como são realizados os resgates aéreos, em uma conversa com o piloto e porta-voz do NOTAer, Major Cristian Amorim Moreira.